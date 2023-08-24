В Новомосковске двое выпускников спасли девушку от вооружённого пьяного мужчины Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске одиннадцатиклассники школы №14 Сергей Слива и Андрей Саськов спасли молодую девушку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

13 августа молодые люди гуляли в районе 12-й школы и заметили, как на девушку напал пьяный мужчина. Он был крепкого телосложения, а также оказался вооружен. Ребята, не раздумывая, вмешались, спасли пострадавшую и вызвали полицию.

Классный руководитель школьников отметила, что Андрей и Сергей очень отзывчивые, добрые и всегда готовы прийти на помощь.

Также молодых людей наградили благодарностями ОМВД за активную гражданскую позицию, проявленную бдительность и предотвращение совершения преступления.