Юлия Фомина стала замминистром труда и социальной защиты Тульской области Фото: материалы пресс-служб

23 августа к исполнению обязанностей замминистра труда и социальной защиты Тульской области приступила Юлия Фомина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее она работала замдиректора департамента развития местного самоуправления в региональном министерстве внутренней политики.

Юлия Фомина родилась в Щекине. Имеет высшее юридическое образование, есть опыт управленческой работы и организации взаимодействия муниципалитетов с государственными органами.

На новой должности она будет отвечать за реализацию национального «Демография», укрепление и координацию сотрудничества с администрациями муниципальных образований Тульской области в части адресной помощи многодетным семьям, инвалидам, малоимущим, участникам спецоперации и их семьям.