В Щекинском районе на пожаре в жилом доме погиб трехлетний мальчик

В Щекинском районе на пожара в жилом доме погиб трехлетний мальчик Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе в деревне Туры днем 23 августа произошел пожар. Там примерно в 15:41 загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие прибыли 10 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 35 минут, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело трехлетнего мальчика.

В связи с этим следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Также стало известно, что во время пожара в доме находились двое взрослых и семеро несовершеннолетних. Остальные дети были спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. В данный момент устанавливается причина возгорания.