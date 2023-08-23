24 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Некрасова, 54; ул. Перекопская, 7, 5, 5-а, 9, 5-б; ул. Ушинского, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-г, 18, 18-а, 20, 20/1, 22-а, 24, 24-а, 24-б, 26, 28, 28-а, 28-б, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 32, 34, 34-б, 34-в, 36-а, 38, 38-а, 40-а, 40-б, 50;
с 9:30 до 14:00 - ул. Кауля, 56-74 (чётн.), 31; пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а; ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-83 (нечётн.), 79-а, 90, 90-а, 100; ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а; ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.); ул. Демьянова, 6; ул. Ершова, 11; ул. М. Смирнова, 88-а; ул. Перекопская, 1.