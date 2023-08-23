Николай Воробьев: «Люди, которые исполняют свой воинский долг, должны иметь единые меры поддержки во всех регионах»

Открыл заседание полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

– В условиях внешней агрессии Запада властям всех уровней необходимо работать как одна слаженная команда. Наша задача не приспосабливаться, не пережидать период сложностей, а создавать базу для долгосрочного, независимого и успешного развития нашей страны. Центральное место занимают вопросы обеспечения специальной военной операции, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты наших героев-защитников. Стоит отметить, что законодательные решения принимаются максимального оперативно и за это вам отдельная благодарность, – сказал Игорь Олегович.

Тульская область находится в числе лидеров по объему мер поддержки участников СВО, установленных региональными законами и указами Губернатора А.Г. Дюмина.

Единовременные выплаты положены участникам специальной военной операции и членам их семей в случае ранения или гибели бойца. Право на ежемесячные выплаты закреплено для одного из родителей и не вступившей в повторный брак вдове погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполнении служебных обязанностей военнослужащего, принимавшего участие в боевых действиях.

Установлены единовременные выплаты семье участника СВО на каждого ребенка в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации.

Дети участников СВО в первоочередном порядке зачисляются в государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации. При этом родители освобождены от оплаты услуг детсада.

материалы пресс-служб

Участники спецоперации, которые признаны в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий до 21 сентября 2022 года, имеют право на единовременную денежную выплату на приобретение жилья. Предусмотрена выплата на догазификацию домовладения, включая приобретение оборудования. Установлено право на льготу по платежам за капремонт и по транспортному налогу.

В соответствии с законом области, туляки, призванные на военную службу по мобилизации, те, кто принимают участие в СВО, ветераны боевых действий, проходящие службу в Росгвардии и по контракту, а также члены их семей имеют право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы.

И все это лишь часть региональных мер поддержки участников спецоперации. Ощутимое содействие в их реализации оказывает региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь участникам СВО помогают и психологически, и практически – в решении бытовых, медицинских, юридических вопросов, проблем с трудоустройством, получением санаторно-курортного лечения. Разумеется, здесь воинам и членам их семей готовы помочь в оформлении всех положенных государственных мер поддержки, что называется, в формате «одного окна».

– Мы придаем огромное значение урокам истории Великой Отечественной войны, тем более, когда они переплетаются с современностью. А сегодняшний Совет законодателей – это и есть пересечение с судьбами наших современников, современных защитников Отечества и их семей. Ведь первый вопрос, который мы сегодня рассмотрели как раз и касается обеспечения вниманием материального положения участников специальной военной операции. Безусловно, Тульская область активно участвует во всех этих вопросах, многие инициативы Тулы предложены Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым, депутатами Тульской областной Думы, Правительством региона. И сегодня у нас более 30 мер поддержки. Но их унификация на всей территории Российской Федерации – это одна из тех задач, которую необходимо решить законодателям. Потому что люди, которые пошли исполнить свой воинский долг, независимо от того в каком регионе они проживают, должны иметь единые меры поддержки.