Варикоз вернулся! Как быть и что делать?

- За последний год к нам часто приходят пациенты с рецидивами варикоза. Это просто «крик души» - каждый третий пациент, сделавший, где-то операцию на венах, приходит к нам ее «переделывать».

Консультант по флебологии клиники «Л'МЕД» Ольга Зубкова

Мы ведь, как обычно принимаем решения: «Через дорогу дешевле, буду делать там». Но ведь хорошее никогда не стоило дешево, согласитесь? Именно поэтому, бытует мнение о неэффективности лечения варикоза лазером. Почему так происходит? Сейчас расскажем.

4 основных причины:

1. Классическая флебэктомия («выдергивание» вен)

Этот способ удаления есть и сейчас, проводится в условиях стационара по полису ОМС бесплатно. Достаточно тяжелое оперативное вмешательство под общей анестезией, имеет большое количество противопоказаний и длительный реабилитационный период. НО, иногда, только этот метод необходим пациенту.

Классическая флебэктомия («выдергивание» вен)

Важно: обращайте внимание на опыт доктора, читайте отзывы, и только после этого решайтесь на операцию (если именно такая операция вам необходима).

2. Использование дешевых «торцевых» световодов

Для сравнения:

- если операция проведена «радиальным» световодом, вероятность рецидива варикоза – 1%

- если операция проведена «торцевым» световодом, вероятность рецидива варикоза – 30%

И здесь разница не только в рецидиве. Главное отличие:

«Торцевой» световод - светит вперед. Температура на конце инструмента постоянно скачкообразно повышается. На инструменте образуется нагар, травмирующий ткани. Именно в результате таких повреждений пациенты испытывают боль после ЭВЛК, на обработанных участках появляются синяки. А главное, участки вены могут «не завариться» полностью. Спустя 1 – 3 месяца с током крови вена «размывается», и варикоз возвращается в том же месте.

"Торцевидный" и "радиальный" световод

«Радиальный» световод обеспечивает равномерное излучение в виде кольца, охватывающего всю внутреннюю поверхность вены. Воздействие получается равномерным, точным, не затрагивает окружающие структуры организма. А главное: вена «заваривается» полностью, рецидиву просто не оставляет шансов.

Важно: обязательно уточните, каким именно световодом будет проводиться операция. В интернете посмотрите отличия этих световодов, и до операции попросите доктора вам его показать – не стесняйтесь, это абсолютно нормально, ведь от этого зависит результат вашей операции. Световод должен быть вскрыт при вас – это тоже очень важно.

Варикоз вернулся! Как быть и что делать?

3. Комбинирование методов лечения варикоза

Наши вены, как отпечатки пальцев, – у всех разные. Поэтому в зависимости от стадии варикоза, диаметра вены, показаний пациента и его пожеланий необходимо подбирать и сочетать несколько методов лечения. Например, в процессе ЭВЛК может быть выполнена мини-флебэктомия (на сильно извитых венах). Или, сразу выполнено Total – ЭВЛК (без разрезов).

Комбинирование методов лечения варикоза

Важно: обязательно уточняем, есть ли разнообразие методов лечения, а также наличие реанимации и стационара. Иногда – это имеет огромное значение и даже спасает жизнь.

4. Важен опыт врача в направлении ЭВЛК

«На прошлой неделе оперировал четырех пациентов, из которых трое с рецидивом варикозного расширения вен. «Ликвидация» варикозного рецидива - технически сложное вмешательство, своеобразный краш-тест для хирурга. Все трое были оперированы раннее способом классической флебэктомии. Но мы успешно справились – это главное», – говорит врач-флеболог Эльхан Османов.

Врач-флеболог Эльхан Османов.

Важно, кому мы доверяем свое здоровье. Ведь именно от доктора зависит результат. Доктор, который выполняет эти операции постоянно, ежедневно, имеет большой опыт и делает свою работу с удовольствием – гарантия вашего результата.

Важно: обращайте внимание на опыт доктора, сертификацию по ЭВЛК, читайте отзывы, смотрите фото до/после в открытых источниках. На приеме попросите доктора показать его работы (они есть у всех докторов). И только после этого – решайтесь на операцию.

Важен опыт врача в направлении ЭВЛК

Малоинвазивные методики сегодня

Склеротерапия – лечение варикоза БЕЗ операции.

Суть метода: инъекционное введение в просвет вены вещества «склерозанта», которое как бы «пломбирует» больную вену. Спустя 6-12 месяцев она полностью исчезает.

ЭВЛК – на сегодня «золотой стандарт» в лечении варикозной болезни.

ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) – лечение варикоза лазером через один небольшой прокол. Операция проводится под местной анестезией и уже через 20-60 минут после нее пациент уходит домой и возвращается к своему привычному образу жизни.

Total – ЭВЛК.

С помощью специального лазера «заваривается» как основной магистральный ствол поврежденной вены, так и большинство варикозных притоков и узлов.

Никаких разрезов больше нет. Только Total- ЭВЛК. Без боли, без разрезов, без травм и реабилитации.

Подходит пациентам с варикозным расширением вен, в том числе, с запущенными случаями, с наличием трофических язв и перенесенным тромбофлебитом.

Главные преимущества лечения варикоза лазером:

1)БЕЗ наркоза.

При ЭВЛК не нужен наркоз или спинальная анестезия. Врач применяет местное обезболивание, как при лечении зуба.

2) БЕЗ госпитализации.

После ЭВЛК через 30 мин вы идете домой, и возвращаетесь к своему привычному образу жизни.

3) БЕЗ реабилитации.

Минимальный срок реабилитации, а точнее, его нет! Единственное, что вас может стеснять, – это компрессионный чулок.

4) БЕЗ шрамов и разрезов.

Процедура проводится через небольшой прокол, поэтому полное отсутствие швов и красивые ножки.

5) БЕЗ осложнений и рецидивов.

Если операция ЭВЛК проведена на современном оборудовании с использованием качественных расходных материалов и руками опытного доктора = риск осложнений сводится к минимуму. Также пациент всегда может быть на связи с врачом.

6) Комфорт пациента.

Единственное, что чувствует пациенты вначале – это первый укол и незначительное покалывание во время эндовенозной лазерной коагуляции вен.

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