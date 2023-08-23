В ДТП в Ефремове погиб водитель автомобиля «ВАЗ» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ефремове на улице Карла Маркса вечером 22 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-служба регионального управления ГИБДД, там примерно в 18:15 произошло встречное столкновение автомобилей «ВАЗ-2115 и BMW X5».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте происшествия от полученных травм. Также пострадала девушка-пассажир легковушки, которую госпитализировали в больницу. По словам свидетелей, ее сильно зажало в машине.

В данный момент сотрудники областной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.