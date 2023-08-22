23 августа часть Пролетарского округа Тулы останется без горячей воды из-за ремонта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 августа часть Пролетарского округа Тулы на целый день останется без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

При обследовании на магистральном трубопроводе теплоснабжения, расположенном на улице Декабристов, был обнаружен дефект участка от котельной «ТОЗ-Энерго». Трубопровод подает горячую воду в 76 домов и 9 социально-значимых объектов.

Во избежание аварийной ситуации 23 августа с 8:00 до 21:00 будут проводиться работа по замене дефектного участка. В связи с этим следующие адреса останутся без горячей воды:

многоквартирные дома

- ул. Марата: 55, 28, 35, корп. Б, 35 корп. В, 30, 2624 корп. А, 31, 24, 35, 32, 57;

- ул. Степанова, 34, 29, 27, 34 корп. А, 33, 35, 35а;

- ул. Декабристов, 14, 8, 8, корп. А, 6, 10, 12, 4;

- ул. Пролетарская, 30, корп. А, 30, 32, 24, 36, 36а, 22, 34, 26, 38, 45, 45 корп. А, 28;

- ул. Кирова, 29, 21, 23, 17, 149 корп. А, 19, 19 корп. А, 198 корп. Б, 202 корп. Б, 202 корп. А, 25, 151 кор. А, 153 кор. А, 198, 202, 200, 173;

- ул. Гармонная, 28, 26;

- ул. Плеханова, 46;

- ул. Епифанская, 33, 31, 29;

- ул. Чапаева, 42, 34, 36, 38;

- ул. Ложевая, 123, 125;

- ул. Хворостухина, 31, 33, 15а, 11, 13, 11а, 15.

социальные объекты

- ЦРР-Д/С № 6 МБДОУ, ул. Хворостухина, д. 9;

- ГУЗ ГБ № 9 г. Тулы стационар, поликлиника, ул. Марата, д. 39;

- ГУЗ Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева, ул. Осташева, д. 18;

- ЦО № 22 - Лицей искусств МБОУ (д/с), ул. Чапаева, д. 40;

- ЦО № 22 - лицей искусств МБОУ (Школа), ул. Ложевая, д. 124;

- ГУЗ ДГКБ г. Тулы, ул. Марата, д. 47;

- ЦО № 21 МБОУ, ул. Гармонная, д. 37;

- ГУЗ Тульский областной онкологический диспансер, ул. Марата, д. 28б.