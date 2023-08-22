23 августа в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 14; ул. Коминтерна, 8, 12, 14, 14-а, 19, 22, 23, 24, 27; ул. Ленина, 8/1; ул. Некрасова, 54; ул. Перекопская,7, 5-а, 5, 5-б; Мясново: ул. Чмутова, 7-83 (нечётн.), 58-128 (чётн.), 58-а, 81-а; ул. В. Краснослободская, 2; ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.), 21-б, 28-а; 3-й клинской пр-зд, 5, 6; ул. Н. Выселковая, 31-43 (нечётн.), 28-42 (чётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 8-а, 12-а; ул. Моторная, 2-46 (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б, 28-а, 30-а, 36-а, 38-а, 44-а, 46-а; 2-й пр-зд, 2-е;

с 9:30 до 14:00 - ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104; ул. 2-я Песчаная, 12, 23, 17, 18; ул. 3-я Песчаная, 17, 19; 2-й Песчаный пр-зд, 16-24 (чётн.), 17-23 (нечётн.).