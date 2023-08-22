Тульский «Арсенал» сыграл вничью с челнинским «КАМАЗом» Фото: материалы пресс-служб

21 августа тульский «Арсенал» встретился с «КАМАЗом» из Набережных Челнов в рамках 6-го тура Первой лиги - 2023/24.

В стартовый состав оружейников вошли Кокарев, Коротков, Большаков, Померко, Хабибов (Халназаров, 67), Попов, Ндука, Макаров, Левин, Гелоян (Мацукатов, 80), Джонатан.

Итог матча — 0:0.

На данный момент туляки располагаются на 14 месте в турнирной таблицы с 6 очками.

Следующий матч команда сыграет 28 августа с московским «Торпедо» на домашнем поле.