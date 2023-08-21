22 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Коминтерна, 6, 8, 19, 21; ул. Сойфера, 14; пер. Павшинский, 12; ул. Ленина, 25; ул. Мосина, 21, 25; ул. Лейтейзена, 1-в; п. Скуратово: Скуратовский мкр., 8, 8-а, 8-б, 3, 7, 9, 10-а, 10-б, 16, 16-а, 18; п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-17; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а; Парковый пр-зд, 3-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 12-а, 14, 16, 15, 24; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8, 12, 12-а, 16;
с 9:30 до 14:00 - ул. Ленина, 15, 17; ул. Демонстрации, 1, 2, 4, 6; ул. Советская, 16; ул. Революции, 17.