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Общество21 августа 2023 9:44

Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни и грозы
Михаил КОРЕНЮГИН
Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница

Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До пятницы, 26 августа, в Тульской области ожидается облачная погода с сильными осадками. Днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Начиная со вторника, атмосферное давление станет неустойчивым. Температура воздуха с каждый день будет находится на одном уровне, а порывы ветра усилятся до 11 м/с. Во вторник, среду и четверг в регионе пройдут сильные ливни с грозами.

Максимального похолодания стоит ждать в пятницу — до +19 градусов. Такая температура пробудит всего один день, после чего температура будет постепенно увеличиваться. Температура воздуха ночью опуститься до +9 градусов.

В понедельника, 28 августа, будет +24 градуса. Ожидается малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.

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