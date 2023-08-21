Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До пятницы, 26 августа, в Тульской области ожидается облачная погода с сильными осадками. Днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Начиная со вторника, атмосферное давление станет неустойчивым. Температура воздуха с каждый день будет находится на одном уровне, а порывы ветра усилятся до 11 м/с. Во вторник, среду и четверг в регионе пройдут сильные ливни с грозами.

Максимального похолодания стоит ждать в пятницу — до +19 градусов. Такая температура пробудит всего один день, после чего температура будет постепенно увеличиваться. Температура воздуха ночью опуститься до +9 градусов.

В понедельника, 28 августа, будет +24 градуса. Ожидается малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.