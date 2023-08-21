Новые трамваи «Львята» вышли на маршрут №13 в Туле Фото: соцсети

Туляки заметили несколько новых трамваев «Львята» на новом маршруте. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Так, общественный транспорт стал ходить по маршруту №13, однако ранее их выпускали только на маршрут №10.

По предварительной информации, данное нововведение продлится до 1 сентября, а осенью трамваи снова вернутся на привычный маршрут.

Напомним, в Тулу хотят закупить еще пять новых трамваев «Львята». Об этом сообщил глава администрации города во время прямого эфира.