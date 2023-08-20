21 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Оборонная, 112; пр-т Лениня, 19, 21, 23, 25, 31; пер. Бухоновский, 8, 10-а; ул. Сурикова, 5; ул. Седова, 16; ул. Ползунова, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; ул. Макаренко, 8, 9, 9-а, 9-б, 11, 11 к.1, 11-а, 22, 26-а;
с 9:30 до 14:00 - п. Михалково: ул. Косогорская, 1-292 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 3-а, 4, 4-а, 13; ул. Казанская, 11, 22-34 (чётн.); ул. Тверская, 10; ул. Сафонова, 20, 29; ул. Окская, 5; ул. Колхозная, 18-48, 60-82 (чётн.), 105;
с 9:30 до 17:00 - ул. Пролетарская, 26; ул. Ак. Обручева, 4; ул. Циолковского, 1, 3.