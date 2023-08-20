21 августа тульский «Арсенал» на выезде сыграет с челнинским «КАМАЗом» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 6-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с челнинским «КАМАЗом» . Главным судьей матча назначен Алексей Лапатухин из Москвы.

Ему будут ассистировать москвич Денис Березнов и Андрей Кужелев из Пикалёво. Резервный судья – челнинец Артур Сагдиев. Инспектор - Лев Антонов из Владимира.

За все время команды встречались между собой 8 раз. 4 победы на счету «Арсенала» и 2 — у «КАМАЗА» и 2 раза матчи завершались вничью.

На данный момент туляки идут на 14 месте в таблице, имея 5 очков в турнирной таблице, а челнинцы на 7 месте с 9 очками.