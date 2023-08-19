Молодые специалисты НАК "Азот" приняли участие во Всероссийской акции "Вода России"

18 августа в рамкахнационального проекта «Экология»на особо охраняемой природной территории «Романцевские горы» в деревне Кондуки прошел масштабный субботник. В нем традиционно приняли участие молодые специалисты ЕвроХима.

«Сегодня наш мир станет лучше, потому что мы сделаем его чуть-чуть чище! Собирая эти мешки с мусором, мы очищаем нашу планету от пагубного влияния, которые мы же, люди, сами и оказываем!» - поделилась эмоциями молодой специалист НАК «Азот» Анна Войтенко.

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Всероссийская акция состоялась в виде командного соревнования по уборке. Для участников провели экологические мастер-классы, оборудовали интерактивные зоны, а также разыграли призы в формате лотереи. А самых активных волонтеров из Тульской области наградили призами.

В ходе мероприятия активисты акции собрали более 500 мешков мусора.

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"Эта территория нуждается в большой защите. И именно поэтому я хотел бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь и помогаете стать Кондукам чище," –поблагодарил волонтеров министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.