В ДТП в Богородицком районе погибли 13-летний ребенок и водитель автомобиля «ВАЗ» Фото: соцсети

В Богородицком районе на 246-м километре трассы М-4 «Дон» вечером 19 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, в районе поселка Красный Посад примерно в 20:30 водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную, где столкнулся с автомобилем Hyundai Creta.

В результате ДТП погибли 13-летний пассажир автомобиля Hyundai и водитель отечественной легковушка. Помимо этого, еще двух человек госпитализировали в больницу.

Подробные обстоятельства аварии выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции.