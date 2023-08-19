В ДТП в Богородицком районе погибли 13-летний ребенок и водитель автомобиля «ВАЗ»
Фото: соцсети
В Богородицком районе на 246-м километре трассы М-4 «Дон» вечером 19 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, в районе поселка Красный Посад примерно в 20:30 водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную, где столкнулся с автомобилем Hyundai Creta.
В результате ДТП погибли 13-летний пассажир автомобиля Hyundai и водитель отечественной легковушка. Помимо этого, еще двух человек госпитализировали в больницу.
Подробные обстоятельства аварии выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции.