В Туле продолжается реализация муниципального проекта «Наш город»

Во дворе многоквартирного дома №23 по ул. Бондаренко по проекту «Наш город» и муниципальной программе «Комплексное благоустройство дворов» установили детское спортивное и игровое оборудование

В областной столице он реализуется третий год. В текущем году по нему отремонтируют более 300 объектов на сумму порядка 99 млн рублей.

В мероприятии приняли участие глава администрации города Илья Беспалов, заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, депутат-единоросс Никита Бурвиков, представители администрации города, МУ «Городская служба единого заказчика», подрядной организации, жители.

Комиссия посетила дворовую территорию многоквартирного дома №23 по ул. Бондаренко. Здесь по проекту «Наш город» и муниципальной программе «Комплексное благоустройство дворов» установили детское спортивное и игровое оборудование.

Большому двору МКД №23 по ул. Бондаренко не хватало игрового и спортивного комплекса. Теперь все на месте, жители довольны!

– Проект «Наш город» хорошо зарекомендовал себя. Это отличная возможность для туляков благоустроить свои дворы. Со стороны депутатского корпуса мы контролируем вместе с жителями этапы работ, учитываем все обращения и просьбы, – отметил депутат Тульской городской Думы Никита Бурвиков. – На данном объекте все работы выполнены в рамках подрядного договора. Жители довольны, а это самое главное.

Председатель совета дома Ирина Гусева поблагодарила депутатов и главу администрации Илью Беспалова за проделанную работу.

– У нас большой двор. Нам не хватало игрового и спортивного комплекса. В прошлом году мы подали заявку на вступление в проект «Наш город». Благодаря содействию депутата Никиты Бурвикова у нас все получилось. Теперь у нас очень красивая площадка. Есть и спортивное, и игровое оборудование. Мы очень рады, – сказала Ирина Гусева.

В 2023 году в рамках муниципального проекта «Наш город» отремонтируют более 300 объектов на сумму порядка 99 млн рублей

Как отметил глава администрации города Илья Беспалов, общая стоимость работ по данному двору составила более 2,5 млн рублей.

– В этом году в Туле в общей сложности будет благоустроено порядка 400 объектов по программам «Наш город», «Формирование современной городской среды», «Народный бюджет», «Комплексное благоустройство дворов». Объекты находятся в разной степени готовности: где-то полностью сданы, где-то продолжаются работы. В этом году мы стараемся использовать сэкономленные средства, выходим на отдаленные населенные пункты Ленинского района. Там, где демонтировали старое изношенное оборудование, теперь ставим новые игровые комплексы, – подчеркнул Илья Беспалов.

Еще один объект успешной реализации проекта «Наш город» – отремонтированная дворовая территория многоквартирного дома №143 по ул. Ф. Энгельса. Здесь при поддержке заместителя председателя Тульской городской Думы Анастасии Дементьевой и депутата Тульской городской Думы Олега Даньшина заменили асфальт и бордюрный камень.

Еще один объект успешной реализации проекта «Наш город» – отремонтированная дворовая территория многоквартирного дома №143 по ул. Ф. Энгельса

Старшая по дому Юлия Генина рассказала, что старое асфальтовое покрытие давно пришло в негодность, было много ям. В непогоду сложно было пройти к подъездам, особенно пожилым людям и инвалидам. Когда жители дома узнали о возможности вступить в проект «Наш город», все на общем собрании единогласно согласились. Работы подрядчик провел быстро и качественно.