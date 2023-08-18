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Спорт18 августа 2023 11:46

Защитник Илья Голосов перешел в тульский «Арсенал»

Футболист является воспитанником ростовской академии имени Виктора Понедельника
Михаил КОРЕНЮГИН
Защитник Илья Голосов перешел в тульский «Арсенал»

Защитник Илья Голосов перешел в тульский «Арсенал»

Фото: материалы пресс-служб

Футболист Илья Голосов пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний защитник является воспитанником ростовской академии имени Виктора Понедельника». 2019 году он перебрался в московский «Спартак» и начал выступать за дубль красно-белых.

В 2020 году Илья Голосов дебютировал за главную команду москвичей, а после два года выступала за «Ротор» и «Кубань» на правах аренды.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 75 000 евро.

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