Защитник Илья Голосов перешел в тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Футболист Илья Голосов пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний защитник является воспитанником ростовской академии имени Виктора Понедельника». 2019 году он перебрался в московский «Спартак» и начал выступать за дубль красно-белых.

В 2020 году Илья Голосов дебютировал за главную команду москвичей, а после два года выступала за «Ротор» и «Кубань» на правах аренды.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 75 000 евро.