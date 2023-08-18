Глава администрации Тулы рассказал, что с улиц города исчезнут маршрутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Глава администрации Тулы в ходе прямого эфира рассказал про будущее общественного транспорта. По его словам, через какое-то время с улиц города могут исчезнуть маршрутки.

Так, несколько лет назад в городе выезжало в рейс примерно 1300 «газелей». После принятия определенных мер данное количество сократилось примерно до трехсот. Произошло это практически за 4-5 лет.

- На место маршруток приходит новый транспорт. Владельцы автобусов, которые ездят по нерегулируемым тарифам, тоже переводят свои маршруты на автобусы средней и большой вместимости. Это произошло с маршрутами №42, №50, №51, №55. Не буду перечислять все маршруты, но работа такая ведется. Уверен, что через какое-то время в городе автобусов малой вместимости не будет, - заявил Илья Беспалов.

Напомним, в Тулу хотят закупить еще пять новых трамваев «Львята». Также с 1 сентября в городе смогут увеличить средний выпуск трамваев до 70 единиц вместе 63, а наиболее изношенные вагоны снимут с маршрутов.