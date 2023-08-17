18 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - д. Ивановка: ул. Новая; ул. Ивановская, 40, 41, 44; ул. Радужная, 22; ул. Солнечная, 1, 3-а, 5, 7, 18, 19, 25; ул. Оранжевая; ул. Красная, 9, 12, 15;
с 9:00 до 17:00 - ул. Жуковского, 4-34 (чётн.), 5-29 (нечётн.), 6-а, 14/1, 15-а, 17-а, 21/1, 24-а; ул. Пирогова, 22, 28-а, 28; ул. Каминского, 7, 2, 8, 2-а, 4, 8-а, 6; п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9;
с 9:30 до 14:00 - пр-т Ленина, 113, 111-а, 113-а, 111, 111-б; ул. Н. Руднева, 56-б, 56-в, 60-а; ул. Ак. Павлова, 2, 1-г, 1-д, 1-е;