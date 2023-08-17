Мать убитого мальчика в тульском Скуратово приговорили к 8 месяцам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мать убитого отчимом шестилетнего мальчика в тульского Скуратово признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что ночью 1 февраля 2023 года 31-летняя обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и присутствовала при избиении сожителем ее малолетнего сына, однако она не вмешалась в происходящее и не сообщила о случившемся в полицию. В результате мужчина убил ребенка.

Суд приговорил подсудимую к 8 месяцам лишения свободы. Отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, 35-летнего отчима шестилетнего мальчика приговорили к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.