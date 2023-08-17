В Туле двух полицейских посмертно наградили орденом Мужества Фото: материалы пресс-служб

16 августа в Туле состоялось торжественное мероприятие, приуроченные к 105-й годовщине образования органов внутренних дел в Тульской области, в которых приняли участие сотрудники и ветераны ОВД, а также члены семей полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

У стелы «Отдавшим жизнь во имя жизни» прошел митинг памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга. В этом году тульские полицейские находились в служебной командировке на Северном Кавказе. 5 апреля в результате боестолкновения двое стражей порядка из оружейной столицы погибли, а трое получили огнестрельные ранения.

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей, орденом Мужества посмертно были награждены капитан полиции Максим Алехин и сержант полиции Максим Родионов. Начальник УМВД России по Тульской области передал государственные награды семьям погибших.