17 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 84 к.8, 84-а; ул. Оружейная, 1-г;
с 9:00 до 17:00 - ул. Советская, 96; ул. Железнодорожная, 36, 38, 38-а, 40, 40-а, ; ул. Токарева, 86-а, 86-б, 86-в; ул. Комсомольская, 167, 226, 228, 230, 232; Промышленный пр-зд, 32, 34, 36; ул. Ген. Маргелова, 39, 29, 16, 19; ул. Платоновская, 2, 7, 8, 5, 22; ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21; ул. Курковая, 30-68 (чётн.), 30-а, 30-б, 32-а, 32-б, 34-а, 34-б, 36-а, 36-б, 38-а, 40-а, 42-а, 42-б, 44-б, 46-а, 46-б, 60-а, 60-б, 61-б; ул. Арсенальная, 114-136 (чётн.), 126-а, 134-а, 185, 187, 193; ул. Дульная, 29;
с 9:30 до 14:00 - Мясново: ул. Рогова, 7-15 (нечётн.), 1, 3, 12, 21, 27, 28, 30, 30 к.1; 2-й пр-зд, 34-38 (чётн.), 27-41 (нечётн.), 25-а, 31-а, 34, 40-а; ул. Профсоюзная, 14-а, 15-а, 16; ул. В. Краснослободская, 76-а, 85; 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Воздухофлотская, 29-б; 4-й пр-зд, 39, 44, 53, 60, 62; ул. Болотова, 28, 37-а; ул. Кооперативная, 16, 18-ж;
с 10:00 до 12:00 - 2-й пр-зд Металлургов, 13.