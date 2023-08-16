26 августа во всех муниципальных образованиях Тульской области пройдет «Ночь кино» Фото: материалы пресс-служб

26 августа во всех муниципальных образованиях Тульской области пройдет «Ночь кино». В областной столице площадкой кинопоказов и творческих встреч станет Объединение центров развития культуры региона. Об этом сообщает министерство культуры.

Мероприятие начнется в в 16:30 со встречи с кинорежиссёром, сценаристом, народной артисткой РФ, лауреатом Премии Правительства России, членом Союза кинематографистов РФ Аллой Суриковой в пространстве «Девятка». Там все желающие смогут пообщаться с ней.

В 17:00 на открытой площадке «Добродея» начнётся конкурсный показ фестиваля уличного кино. Жители и гости Тулы смогут оценить семь лучших короткометражных фильмов молодых режиссеров и проголосовать за тот, который им понравился больше всего.

В 18:30 в творческом пространстве «Девятка» состоится творческая встреча с создателями фильма «Про меня и мою маму». После этого гости смогут увидеть предпремьерный показ данного фильма. Туляки будут первыми, кто оценит эту картину, которая выйдет в широкий прокат в ноябре.

Помимо этого, на малой сцене ремесленного двора и в «Девятке» будут проведены бесплатные показы фильмов «Чебурашка» (6+), «Праведник» (12+) и «Вызов» (12+). Эти фильмы были выбраны зрителями в ходе голосования. В ретрокинотеатре «Майский» самые маленькие зрители смогут насладиться просмотром фильмов «Красная шапочка. Онлайн» (6+) и «Гори, гори ясно» ( 0+).

Также в этот день на главной сцене выступит российский скрипач-виртуоз Степан Мезенцев.