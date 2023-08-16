Тульская область строится рекордными темпами

Почетную грамоту правительства Тульской области Артему Поддубному вручила Кира Игнатчик

Тульским строителям есть, чем гордиться: в прошлом году они сдали 913 тыс. кв. м нового жилья – рекордный показатель для региона за последние 60 лет! Рядом прокладывают новые дороги, возводят детские площадки и социальные объекты. Это называют комплексным развитием, и направлений у него много. Осенью первых учеников примет новая школа, самая большая не только в Туле, но и в области. В ней будет сразу четыре спортивных зала. Сдан очередной детский сад в центре Тулы, очередь в дошкольные учреждения ликвидирована полностью.

За последние несколько лет в Туле с «нуля» возвели два корпуса детской областной больницы и новый перинатальный центр. До конца года завершится строительство нового онкоцентра на Калужском шоссе. Это один из самих масштабных проектов здравоохранения в регионе. Он позволит вывести онкологическую помощь на качественно новый уровень, велика в этом заслуга строителей. Среди них – Артем Поддубный, электромонтер из Тюмени, удостоенный Почетной грамоты правительства Тульской области. Что заставило специалиста отправиться к нам за тысячи километров?

- Строительство онкологического центра в Туле - большой проект, - говорит Артем. - Ранее мне не доводилось участвовать в таком масштабном строительстве: принимал участие в отделке квартир и офисов. Пришло время проверить свои возможности на более глобальном уровне. Работаем четко, слаженной командой, мне нравится! Приятно, что мой труд высоко оценен.

…Для людей старшего поколения слово «дом» означает семью и заботу. И то, и другое нашим землякам почтенного возраста обеспечит Красивский дом для пожилых, который так и называется – «Забота». Его строительство в Чернском районе подходит к концу, это самый большой подобный объект в ЦФО, адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья, условия проживания максимально приближены к домашним.

А в Ясногорске завершено строительство ФОКа с игровым залом, полем для мини-футбола и площадкой для воркаута. Еще один ФОК строят в Куркино, а в Туле возводят крытый спортивный манеж и легкоатлетический зал. Для Тульского музея искусств строители возводят новое фондохранилище, а в районах области — дома культуры. В частности, в конце прошлого года в Дедилово открылся самый большой сельский ДК.

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В 2023 году на разной стадии реализации находятся 16 социально значимых объектов. За каждым стоит труд тысяч строителей.

- Внимание к отрасли со стороны Президента, правительства, губернатора Тульской области Алексея Дюмина дает нам стимул двигаться вперед, - говорит Николай Афанасьев, заслуженный строитель РФ, генеральный директор АО СЗ «Внешстрой». - Посмотрите, даже в непростой период стройки не встали ни в одном городе, это вселяет надежды. Один работающий в отрасли строительства обеспечивает 12 рабочих мест в других отраслях! А значит, отечественная экономика получает дополнительный импульс для развития. В Туле строят много нового жилья, ситуация в регионе, на мой взгляд, уникальная: идет строительный бум. Благодаря поддержке отрасли со стороны губернатора минимизированы административные барьеры для застройщиков - бери и строй! И мы будем строить новые микрорайоны: комплексно, используя новые технологии и новые материалы. Я думаю, что этот год тоже будет рекордным по количеству вводимого жилья. Строительный рынок конкурентен, это двигает отрасль вперед. И все это вкупе работает на качество и комфорт жизни туляков!

От имени Алексея Дюмина с профессиональным праздником работников отрасли поздравил первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев. Он зачитал поздравительный адрес главы региона:

- Благодаря вам в Тульской области реализуются масштабные проекты, возводятся целые микрорайоны, в которых есть все для комфортной жизни. C 2016 года в регионе введено более 5 млн квадратных метров жилья, построено более 100 объектов культуры, образования, здравоохранения, спорта. Тульские застройщики активно участвуют в социальных проектах, вносят серьезный вклад в восстановление Мариуполя. Спасибо вам за добросовестный труд, ответственное отношение к делу и профессионализм!

Министр строительства Тульской области Кира Игнатчик поблагодарила строителей за труд и отметила, что их отрасль – одна из устойчивых и динамично развивающихся в регионе, где действует целый ряд мер социальной поддержки, в том числе субсидии на приобретение жилья и льготная ипотека для молодых семей, многодетных, семей учителей, медиков, работников ОПК. Только за последний год жилищные условия улучшили почти 32 тысячи семей.

- Каждый из вас выбрал непростую, но очень важную для людей профессию. Ежедневно вы создаете современные, качественные, комфортные и безопасные условия для проживания. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов и новых проектов! – отметила Кира Игнатчик.