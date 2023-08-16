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Общество16 августа 2023 7:42

Тульская область строится рекордными темпами

10 августа в кластере «Октава» состоялось мероприятие ко Дню строителя. 34 представителя строительной отрасли получили региональные награды
Михаил КОПАНИЦА
Почетную грамоту правительства Тульской области Артему Поддубному вручила Кира Игнатчик

Почетную грамоту правительства Тульской области Артему Поддубному вручила Кира Игнатчик

Тульским строителям есть, чем гордиться: в прошлом году они сдали 913 тыс. кв. м нового жилья – рекордный показатель для региона за последние 60 лет! Рядом прокладывают новые дороги, возводят детские площадки и социальные объекты. Это называют комплексным развитием, и направлений у него много. Осенью первых учеников примет новая школа, самая большая не только в Туле, но и в области. В ней будет сразу четыре спортивных зала. Сдан очередной детский сад в центре Тулы, очередь в дошкольные учреждения ликвидирована полностью.

За последние несколько лет в Туле с «нуля» возвели два корпуса детской областной больницы и новый перинатальный центр. До конца года завершится строительство нового онкоцентра на Калужском шоссе. Это один из самих масштабных проектов здравоохранения в регионе. Он позволит вывести онкологическую помощь на качественно новый уровень, велика в этом заслуга строителей. Среди них – Артем Поддубный, электромонтер из Тюмени, удостоенный Почетной грамоты правительства Тульской области. Что заставило специалиста отправиться к нам за тысячи километров?

- Строительство онкологического центра в Туле - большой проект, - говорит Артем. - Ранее мне не доводилось участвовать в таком масштабном строительстве: принимал участие в отделке квартир и офисов. Пришло время проверить свои возможности на более глобальном уровне. Работаем четко, слаженной командой, мне нравится! Приятно, что мой труд высоко оценен.

…Для людей старшего поколения слово «дом» означает семью и заботу. И то, и другое нашим землякам почтенного возраста обеспечит Красивский дом для пожилых, который так и называется – «Забота». Его строительство в Чернском районе подходит к концу, это самый большой подобный объект в ЦФО, адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья, условия проживания максимально приближены к домашним.

А в Ясногорске завершено строительство ФОКа с игровым залом, полем для мини-футбола и площадкой для воркаута. Еще один ФОК строят в Куркино, а в Туле возводят крытый спортивный манеж и легкоатлетический зал. Для Тульского музея искусств строители возводят новое фондохранилище, а в районах области — дома культуры. В частности, в конце прошлого года в Дедилово открылся самый большой сельский ДК.

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В 2023 году на разной стадии реализации находятся 16 социально значимых объектов. За каждым стоит труд тысяч строителей.

- Внимание к отрасли со стороны Президента, правительства, губернатора Тульской области Алексея Дюмина дает нам стимул двигаться вперед, - говорит Николай Афанасьев, заслуженный строитель РФ, генеральный директор АО СЗ «Внешстрой». - Посмотрите, даже в непростой период стройки не встали ни в одном городе, это вселяет надежды. Один работающий в отрасли строительства обеспечивает 12 рабочих мест в других отраслях! А значит, отечественная экономика получает дополнительный импульс для развития. В Туле строят много нового жилья, ситуация в регионе, на мой взгляд, уникальная: идет строительный бум. Благодаря поддержке отрасли со стороны губернатора минимизированы административные барьеры для застройщиков - бери и строй! И мы будем строить новые микрорайоны: комплексно, используя новые технологии и новые материалы. Я думаю, что этот год тоже будет рекордным по количеству вводимого жилья. Строительный рынок конкурентен, это двигает отрасль вперед. И все это вкупе работает на качество и комфорт жизни туляков!

От имени Алексея Дюмина с профессиональным праздником работников отрасли поздравил первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев. Он зачитал поздравительный адрес главы региона:

- Благодаря вам в Тульской области реализуются масштабные проекты, возводятся целые микрорайоны, в которых есть все для комфортной жизни. C 2016 года в регионе введено более 5 млн квадратных метров жилья, построено более 100 объектов культуры, образования, здравоохранения, спорта. Тульские застройщики активно участвуют в социальных проектах, вносят серьезный вклад в восстановление Мариуполя. Спасибо вам за добросовестный труд, ответственное отношение к делу и профессионализм!

Министр строительства Тульской области Кира Игнатчик поблагодарила строителей за труд и отметила, что их отрасль – одна из устойчивых и динамично развивающихся в регионе, где действует целый ряд мер социальной поддержки, в том числе субсидии на приобретение жилья и льготная ипотека для молодых семей, многодетных, семей учителей, медиков, работников ОПК. Только за последний год жилищные условия улучшили почти 32 тысячи семей.

- Каждый из вас выбрал непростую, но очень важную для людей профессию. Ежедневно вы создаете современные, качественные, комфортные и безопасные условия для проживания. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов и новых проектов! – отметила Кира Игнатчик.

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