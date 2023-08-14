Медовый Спас – вкусные русские традиции

Медовый Спас отмечается каждый год 14-го августа и совпадает с началом Успенского поста. Считалось, что именно к этому числу мед в ульях созревает до полной готовности и его можно собирать. В этот день чествовали пчеловодов и их труд.

Интересное об истоках

У слова «Спас» несколько версий происхождения. Оно могло произойти от слова «спасаться», равноценного по смыслу слову «запасаться». Это означало сбор на зиму меда, яблок и орехов в дни Медового, Яблочного и Орехового Спасов. Другая версия происхождения - от имени Спасителя Иисуса Христа. А третья — от слова «спасы»: так древние славяне называли первые две недели августа.

Считалось, что в день Медового Спаса пасечники должны обязательно собрать весь мед, иначе его унесут пчелы с других пасек. Пчеловоды выбирали улей с самым богатым урожаем, вынимали из него соты и несли их в церковь на освящение. Часть освященного меда пасечник забирал себе, часть оставлял в храме. Медом в этот день было принято щедро делиться.

Медовый Спас называют еще Спасом на воде. В церковном календаре 14 августа значится Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня. По легенде, в древние времена в Константинополе разразилась страшная эпидемия. Ни врачи, ни знахари не знали, как ее победить. Тогда местные священники вынесли из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса Христа, и освятили ею местные водоемы. После этого болезнь исчезла и не возвращалась. А у людей так возник культ воды. Славяне верили, что, если в этот день окунуться в водоем, – будут прощены все грехи. В этот день святили новые колодцы и очищали старые, купались сами и купали скот. Водились крестные ходы на ближайшие водоемы. А вот после Мокрого Спаса в реки и озера уже никто не окунался.

Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста (с 14 по 27 августа), то и правила питания соблюдались строго. В меню часто входило постное печенье - шулики, которое сверху поливали медом. Мясо и жирная еда в этот день были исключены.

Отменялся в этот день и любой труд, что подтверждает русская поговорка: «В Медовый Спас нельзя работать — только мед собирать». Нельзя было устраивать шумные празднования, громко разговаривать: «Если праздновать этот день шумно, можно пчел напугать и урожая лишиться». Кроме этого, наши предки считали, что чем тише себя вести, тем быстрее душа очистится. Вечером все собирались за большим столом и тихо благодарили Бога за еду. Начинали ужин с ложки меда, перед этим загадывали желание, которое должно обязательно сбыться.

Как сегодня отмечают Медовый Спас? В субботу, 12 августа, в рамках проекта «Музейное лето» в Епифани прошел добрый праздник «Медовый Спас».

- Пришел сюда с внуками, - делится эмоциями житель Епифани Егор Алексеевич Бессолов. - То дождик, то солнце, но настроение праздничное! Посмотрите, сколько людей здесь, какой настрой! Спасибо организаторам, мы тут и печенье медовое расписывали, и выставкой рисунков в храме любовались… Фотозоны работают на нашей Красной площади: нам особенно понравился уголок «Казачье подворье», внуки поучаствовали в «Живом уроке истории». Все здорово, по-русски с душой!

- В Епифани большая ярмарка меда проходит ежегодно. Мы приехали из Донского. Сегодня в 10 утра на территории Никольского собора торжественно освятили мед нового урожая: все, как было заведено испокон веку. Вокруг храма открылись торговые ряды с медом и другими вкусностями. Была у праздника и особая миссия: сразу после освящения меда прошла благотворительная акция «Пчеловоды - Защитникам Отечества». В результате чего у наших ребят на передовой будет возможность вспомнить домашнюю обстановку, отведав свежий мед, собранный с любовью на родной Тульской земле, - рассказала Ольга Шамырина.