«Шанс» для аграриев

Как следует из документа Минсельхоза, в ведомстве уже сформирована позиция по импорту пестицидов: квота составит 15 тыс. т на период с 1 октября 2023-го по 30 апреля 2024 года. В рамках общего объема предлагается устанавливать отдельные показатели для основных групп пестицидов, наиболее востребованные из которых – гербициды (химические средства борьбы с сорными растениями), фунгициды (средства борьбы с болезнями растений), инсектициды (химические средства борьбы с вредными насекомыми).

«Доступ к квоте получат «в основном предприниматели, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе», которые работают на протяжении длительного времени с проверенными иностранными производителями и не занимаются импортом контрафакта», - подчеркивается в письме Минсельхоза. Размер предложенной квоты рассчитывался исходя из объемов производства, потребления импорта пестицидов в России за последние три года, уточняется в письме. Дефицит СЗР станет вполне возможной проблемой в аграрном секторе.

Но решение всегда найдется. На фоне грядущих изменений дополнительная нагрузка ляжет на «плечи» российских производителей средств защиты растений. ГК «Шанс» – одно из пяти крупнейших федеральных предприятий отрасли – готово увеличить объемы выпускаемой продукции и полностью удовлетворить запросы сельхозтоваропроизводителей. Для этого у компании есть все ресурсы.

- Мы готовы к новым реалиям. Наша компания производит по европейским технологиям всю линейку продукции СЗР и микроудобрения на одном из самых современных в России заводов – «Шанс Энтерпрайз», – отмечает руководитель тульского представительства ГК «Шанс» Валерий Бурыкин. – ГК «Шанс» активно занимается вопросом импортозамещения. Расширяем производство, чтобы увеличивать объемы и оперативно выполнять заказы. Обеспечиваем сельхозпроизводителей России, стран ближнего и дальнего зарубежья средствами защиты растений мирового уровня качества. Более 4000 сельхозпроизводителей России и более 240 сельхозпроизводителей Тульской области доверяют компании защиту своих полей и садов. Команда «Шанс» ведет непрерывное агросопровождение и берет на себя ответственность за подавление всех вредоносных объектов.

Заводу «Шанс Энтерпрайз» практически в двукратном объеме по отношению к прошлому сезону удалось увеличить объем производства. Это прямо указывает на возросшее доверие к нашим продуктам со стороны аграриев. У нас достаточно широкая линейка продуктов. Все они проходят несколько этапов испытаний: в нашей собственной лаборатории при заводе и во Всероссийском Научно-исследовательском институте защиты растений. После этого препараты проходят исследования на полях собственного подсобного хозяйства компании.

Если говорить о поставках импортных компонентов для производства СЗР, то они на сегодняшний день идут в бесперебойном режиме. ГК «Шанс» удалось сохранить партнерские отношения с европейскими производителями, специализирующимися на выпуске оригинальных ПАВов и компонентов для производства пестицидов.

Однозначно могу утверждать, что на фоне введения квот наш завод полностью готов удовлетворить запросы сельхозтоваропроизводителей. С учетом того, что потребность в средствах защиты растений в стране на данный момент составляет порядка 220 тысяч тонн в год, мы можем обеспечить около 1/4 потребности российских сельхозпроизводителей в пестицидах. При этом предложить демократичные цены. И чем больше будут расти объемы, тем выгоднее будут условия для покупателей. А следовательно, будет расти прибыль сельхозтоваропроизводителей. Это позволит хозяйствам создавать новые рабочие места и вкладываться в развитие сельских территорий: создавать инфраструктуру, ремонтировать школы.

В 2022 году мы представили нашим аграриям десятки новых препаратов, в том числе – полную линейку СЗР для защиты садов и виноградников. Наращиваем мощности по выпуску препаратов для картофеля, рапса, сои — тех культур, которые активно культивируются в Тульской области. Наша продукция - один из основных элементов агробизнеса, который позволяет вырастить и сохранить отличный урожай.

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Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд»