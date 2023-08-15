«Тригексилон». Новая молекула – новые возможности!

"Тригексилон" на столах участников июльского экономического саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге

ООО «РОСБИО» существует с 1996 года, имеет не только две промплощадки, но и собственное научно-производственное подразделение в Санкт-Петербурге. Выпускает лекарственные препараты с высокотехнологичными инновационными технологиями, альтернативное биотопливо. Всё это не имеет аналогов в России и за рубежом.

Производственная площадка ГК «РОСБИО» была основана в 2009 году на территории села Воскресенское в Тульской области. Одно из направлений деятельности предприятия - полный цикл культивирования лекарственных культур, а также научно-производственные исследования и разработка современных технологий получения лекарственного растительного сырья.

Сегодня продукция ООО «РОСБИО» продается от Калининграда до Владивостока. Благодаря соотношению цена-качество лекарственные препараты высококонкурентны. Именно эти два фактора делают препараты интересными как дистрибьюторам, так и конечным покупателям. Научная деятельность предприятия поражает количеством инноваций: компания готова делиться своим опытом с теми, кому он будет полезен и интересен.

Формула успеха

ООО «РОСБИО» около 20 лет производит всем известный антисептик «Хлоргексидина биглюконат». Производство включает в себя полный цикл – от синтеза субстанции до создания и фасовки готовой формы препарата. Длительное время он был очень популярен как эффективное противомикробное средство, но в 2014 году после неоднократного роста патогенной микрофлоры в реакторе синтеза хлоргексидина биглюконата стало ясно, что за 70 лет производства у микрофлоры к нему выработалась резистенция, проще сказать – привыкание. После обсуждения проблемы с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории было принято решение приступить к работе по созданию на основе хлоргексидина другого препарата.

В 2022 году ООО «РОСБИО» удалось открыть новую молекулу, которой ранее не существовало, создать на ее основе новый препарат и провести его испытания на животных.

Основатель и руководитель ООО «РОСБИО» Айрат Еникеев

- Сегодня Хлоргексидин является одним из основных антисептиков в сфере обработки полости рта, кожных покровов, - рассказывает основатель и руководитель ООО «РОСБИО» Айрат Еникеев. – Но как показали наши исследования, антисептическая активность этого соединения может быть увеличена за счет его соединения с другими химическими веществами. Так и родился наш «Тригексилон». До сих пор такие сложные трехкомпонентные комплексы не изучались, а мы это сделали и в итоге получили более сильный антисептик с более широким спектром применения.

Использование в ветеринарии и фармакологии

Разработка ООО «РОСБИО» получила свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, а также заключение аккредитованной испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга.

До недавнего времени он мог использоваться, согласно регистрации, только в ветеринарии. Дезинфицирующий спрей применяется для обработки мест содержания животных и инструментов.

- Действительно, все заявленные производителем качества «Тригексилона» в нем присутствуют, - говорит руководитель обособленного подразделения «Одоевское» ГУТО «Тульское объединение ветеринарии» Александра Викторовна Хвостова. - Мы одними из первых решились применять этот антисептик в нашем хозяйстве и получили поразительные результаты. Особенно эффект заметен в свиноводстве: мелкие ранки и ссадины, получаемые животными, зарастают с высокой скоростью. В случае обработки более серьезных открытых ран с попаданием инфекции очевиден мощный эффект подавления патогенной микрофлоры. И да, «Тригексилон» очень экономен в применении!

Уже год как препарат получил распространение и в обычной фармакологии. Главное преимущество — его универсальность. Препарат подходит для дезинфекции инструментов, поверхностей, оборудования, предметов мебели, воздуха и даже медицинских отходов класса Б и В. Он нетоксичен (4-5 класс опасности) и гипоаллергенен, убивает микробы и вирусы, без запаха, а также не содержит спирт, а потому комфортен в применении, не вызывает чувства жжения.

"Тригексилон" на столах участников июльского экономического саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге

Поскольку «Тригексилон» обладает высокой ревалентностью, после обработки им кожи применение других медикаментозных средств в форме жидкостей, аэрозолей, кремов и мазей допустимо сразу после высыхания антисептического средства.

Если сравнивать «Тригексилон» с Хлоргексидином и Мирамистином, то эффективность нового препарата оказывается в три-четыре раза выше. А по сравнению с широко используемым для дезинфекции спиртом, — так и вовсе в пять раз!

Обычные препараты против вирусов, декларируемые как действенные, на самом деле уничтожают клетку, куда проник вирус. «Тригексилон» уничтожает вирус во внеклеточном пространстве. Генезис заболевания таков: вирус проник в организм, далее – в клетку, тут же начинает делиться, разрушая клетку, которая затем лопается, новое поколение вируса высвобождается во внеклеточное пространство, ищет следующие клетки, куда проникает. А «Тригексилон» препятствует продвижению вируса дальше.

Препарат обладает потрясающим регенеративным (восстановительным) свойством, оздоравливая повреждённые ткани и клетки при ожогах, порезах, травмах.

Новые перспективные направления

- Сегодня «Тригексилон» выпускается в виде жидкости для дезинфекции и в форме аэрозоля. Однако мы продолжаем дальнейшие разработки, чтобы расширить возможности сфер применения препарата. Клинические испытания проходят в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии - «Тригексилон» решено опробовать ингаляционно при терапии легочной формы туберкулеза, - делится новостями Айрат Хасанович. - Ведутся испытания в ожоговом центре Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанилидзе. Совсем недавно удалось добиться создания геля «Тригексилон», который позволит более комфортно лечить открытые раны и термические повреждения тканей. Кроме того, видится возможность использования препарата в кожно-венерологической и гинекологической сферах — в форме свечей. В скором времени будут проводиться исследовательские работы на базе Института радиологии по применению «Тригексилона» в качестве средства для противорадиационной обработки поверхностей; родилось предположение, что молекула тригексилона может связывать свободные радикалы. На данный момент, данная процедура проводится при помощи, например, мыльного раствора, который просто смывает зараженные радиацией частицы, и они спокойно дальше продолжают жить 200 лет. А молекула «Тригексилона» имеет как минимум две свободные радикальные точки, к которым могут «прилипнуть» другие свободные радикалы, в том числе радиоактивно-опасные, они их как бы связывают, не давая распространяться радиации.

«Тригексилон». Новая молекула – новые возможности!

Кредит доверия расширен

Спектр применения нового препарата весьма широк. И пока ведутся необходимые исследования, ООО «РОСБИО» выстраивает схему его реализации. В качестве дезинфицирующего средства «Тригексилон» появился на интернет-площадках, частично реализуется в системе здравоохранения посредством госзакупок, стал доступным в некоторых аптечных сетях.

Кроме того, на сегодняшний день несколько поставок осуществили в Управлении делами Президента. Флаконы с дезинфицирующим средством «Тригексилон» уже стояли на столах участников июльского экономического саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, который возглавлял Глава нашего государства.

ООО «РОСБИО» активно сотрудничает с Министерством обороны РФ: недавно принимало участие в ежегодных учениях «Очаг», которые проводит Военно-медицинская академия, где препарат показал отличный результат по обеззараживанию территорий. А с 14 по 20 августа принимает участие в выставке на Международном промышленном форуме «Армия-2023» в Подмосковье. Здесь прицел уже на зарубежные рынки сбыта «Тригексилона». В рамках форума будут проведены три круглых стола — с представителями Ирана, Индии и Индонезии – потенциальными покупателями препарата. Именно с этими странами сейчас обсуждается регистрация патента.