ГК "Автокласс": Бренды уходят, а гарантии и сервис остаются

ГК "Автокласс" - мы сохраняем перед клиентами все гарантийные обязательства

Многие из популярных автомобильных марок ушли с российского рынка. Такая ситуация, на первый взгляд, выглядит патовой для владельцев Mitsubishi, Renault, Hyundai, BMW, Mazda, Citroen, Ford и др. У автолюбителей возникает вопрос: если бренды остановят отгрузку узлов и деталей дилерам, где брать оригинальные комплектующие? На самом деле не все так плохо.

- Многие сегодня владеют автобрендами, ушедшими из России, поставок и продаж новых машин таких марок нет. Автолюбителей волнует проблема сервисного обслуживания, - говорит Андрей Терехов, директор по послепродажному обслуживанию ООО ГК «Автокласс». – Наши клиенты могут быть спокойны: мы сохраняют все гарантийные обязательства перед ними. Все бренды, которые есть в ГК «Автокласс», приостановившие продажи новых автомобилей в России, гарантийным обслуживанием поддерживаются. Если автомобиль на гарантии, то любые поломки, которые связаны с его эксплуатацией, будут устранены за счет дистрибьютора, т. е. можно спокойно приезжать к нам за сервисным обслуживанием – все запчасти есть. Сотрудники, которые занимались обслуживанием ушедших брендов, продолжают у нас работать, при этом продолжают обучение. Нет такого: бренды ушли, и сотрудники перестали повышать квалификацию. У дистрибьютора обучение продолжается постоянно.

Андрей Терехов, директор по послепродажному обслуживанию ООО ГК «Автокласс»

Сейчас гарантийные обязательства исполняются даже в большем объеме: наши клиенты должны чувствовать нашу поддержку. За каждый гарантийный случай мы стараемся «зацепиться», поменять бесплатно, чтобы сэкономить деньги клиентов. Да, редкие запчасти надо ждать подольше - логистика усложнилась. Если раньше мы заказывали запчасть не из России, она приезжала через пару недель. Сейчас это растягивается по времени, но не критично: не через две, так через три недели запчасть мы получим.

Дилеры по-прежнему предоставляют гарантию на приобретенные у них запчасти. Таким образом, приобретая оригинальную деталь у нас, можно быть на 100% уверенным, что эта запчасть содержит гарантию производителя.

Сейчас, на первый взгляд, много оригинальных запчастей, которые ввозятся посредством «серого» импорта или являются контрафактом. Клиент может найти запчасть дешевле, чем у дилера, но нет уверенности в ее происхождении, не подделка ли это. Например, для Renault появилось много того, что вызывает сомнения, при чем стоит этот контрафакт уже не дешевле, а на уровне наших цен. В такой ситуации клиентам грамотнее продолжать обслуживание у официального дилера, не рисковать. В ГК «Автокласс» для Renault есть все необходимые запчасти, гарантийные работы выполняются только с применением оригинальных или аналоговых комплектующих. Сервисная команда всех наших брендов, в т. ч. и ушедших с рынка – по-прежнему работает, кадровых потерь фактически нет. Опыт и знания остались для вас! Являясь экспертами в области покупки автомобиля, мы заранее предостерегаем клиентов от непроверенных покупок, потому что на практике часто сталкиваемся с очень дорогими последствиями таких экспериментов. Сэкономленная тысяча рублей на моторном масле или на ремне ГРМ может обернуться ремонтом двигателя, а это совсем другие деньги…

Сейчас гарантийные обязательства в ГК "Автокласс" исполняются даже в большем объеме: клиенты должны чувствовать поддержку

Еще пример заблуждения – люди, у которых машина уже не на гарантии, обращаются при незначительных поломках не к официальному дилеру, а к знакомому в гараже. Разница в стоимости тут будет минимальная, но зато вероятность технической ошибки в официальном сервисном центре полностью исключена. Кстати, для всех клиентов, которые имеют в управлении машину более 3-5 лет, у нас действуют программы скидок на разные виды запчастей и работ. Например, на сервисные работы по бренду Mitsubishi скидка достигает 50%, а на запчасти 25%. Мы даем гарантию и на свою работу, и на запчасти. Для нас репутация надежного партнера превыше всего.

За долгие годы работы дилерские центры ООО ГК «Автокласс» пережили не один сложный период: накопленный опыт поможет преодолеть и этот. Мы благодарим наших клиентов за лояльность, будем продолжать ответственно работать на их благо.

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