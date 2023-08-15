Убийцу шестилетнего мальчика в тульском Скуратово приговорили к 23 годам лишения свободы

Убийцу шестилетнего мальчика в Туле приговорили к 23 годам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Тульской области, признан виновным в совершение преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью).

Установлено, что 35-летний обвиняемый испытывал неприязненные отношения к 6-летнему сыну своей сожительницы и в период с 15 января 2023 неоднократно избивал ребенка. Вечером 31 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил находившегося в ванной комнате мальчика, который упал подбородком на бортик ванны.

После обвиняемый нанес потерпевшему не менее 136 ногами, руками и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. А 1 февраля в квартире жилого дома на улице Володарского деревне Варваровка города Тулы было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с с ограничением свободы на 2 года.