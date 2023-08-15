В Туле водитель автомобиля «ВАЗ» скрылся от четырёх экипажей ДПС Фото: соцсети

В ночь с 14 на 15 августа в Туле на улице Металлургов четыре патрульные машины ДПС устроили погоню за легковушкой. Видео с происшествием опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, примерно в 3:03 в районе Театрального переулка внимание инспекторов ДПС привлек легковой автомобиль «ВАЗ-2101», который ехал странно. Сотрудники полиции потребовали остановиться водителя, так как он мог находится в состоянии алкогольного опьянения, однако мужчина проигнорировал просьбу и попытался скрыться.

В результате четыре патрульные машины ДПС погнались за нарушителем. На улице Металлругов он переехал через бордюрный камень и направился в частный сектор. Чуть позже его автомобиль обнаружили в районе улицы Песчаной, но водитель уже убежал в неизвестном направлении.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения нарушителя, а также устанавливают все подробности произошедшего.