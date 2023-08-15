В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадал 251 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 7 по 13 августа, с укусами клещей за медицинской помощью обратился 251 человек, 42 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (34%), на территории садово-огородных товариществ (37%), при посещении лесов (7%) и других территорий (22%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 4062 случая присасывания клещей к людям, в том числе 1028 случаев у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрировано 30 завозных случаев, при посещении жителями Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской и Владимирской областей, а также Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мордовии.

За период мониторинга исследован 2849 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 11,4% (ниже среднемноголетнего уровня на 12,9%), анаплазмой — 3,6% (ниже среднемноголетнего уровня на 17%), а эрлихиями– 0,1% (в пределах среднемноголетнего уровня ). Также в 2023 году зарегистрированы 18 случаев заболевания населения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).