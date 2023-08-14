Алексей Дюмин принял участие в открытии международного военного форума «Армия-2023» Фото: материалы пресс-служб

14 августа в Московской области начал работу международный военно-технический форум «Армия-2023». В торжественной церемонии открытия принял участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Вместе с Министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу глава региона осмотрел экспозиции форума.

В присутствии Губернатора Алексея Дюмина и главы Республики Мордовия Артема Здунова генеральный директор АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» Ринат Идрисов и генеральный директор АО «Саранский приборостроительный завод» Игорь Егоров подписали соглашение о поставках комплектующих в рамках государственного оборонного заказа. Также соглашение подписано между АО «НПО «СПЛАВ» и ФКП «Саранский механический завод».

Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области форум «Армия» традиционно стал насыщенным и продуктивным.

Алексей Дюмин принял участие в открытии международного военного форума «Армия-2023»

«Наши оружейники представили уникальные высокотехнологичные решения для выполнения самых разных задач. Среди них передовые противотанковые, противовоздушные и радиолокационные средства, тренажеры для обучения личного состава. Продукция тульского ОПК ежедневно показывает высокую эффективность в реальных боевых условиях», – сказал Губернатор.

По словам Алексея Дюмина, соглашения с новыми технологическими партнерами из Республики Мордовия позволят вывести региональную производственную кооперацию на качественно новый уровень.

«На площадке Форума мы провели переговоры с руководством холдингов, Минпромторгом и Минобороны России. Сформировали предложения по поддержке и развитию оборонных предприятий. Уверен, что тесное взаимодействие федеральной и региональной власти и ведущих предприятий позволит нам и дальше решать все задачи, стоящие перед ОПК», – подчеркнул глава региона.

Мероприятия форума пройдут с 14 по 20 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка. Свою продукцию представят около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме также примут участие 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.