15 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 11:30 - ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.), 144, 144-б; ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 3-я Гостеевская, 7, 10; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14; ул. Водоохранная, 54, 55, 56;
с 9:00 до 17:00 - ул. Максимовского, 9-а, 11, 15; ул. Халтурина, 1; ул. Демонстрации, 22, 24-а, 24-в, 26-а; ул. Революции, 21, 27, 29; ул. Платоновская, 12, 11, 16, 20; ул. Ген. Маргелова, 27, 23, 21, 33, 31; Щёкинское ш., 4, 8; ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в; ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.); ул. Болдина, 58; ул. Лермонтова, 29, 32; Мясново:ул. Н. Краснослободская, 1-23 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 1-в, 1-к, 1-з, 1-ж, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 8-а; ул. В. Краснослободская 53-а, 53-б; п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 1-11, 32-39, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32-а, 41, 42; 2-й Лихвинский пос., 27-40, 37-а, 37-б;
с 9:30 до 14:00 - Красноармейский пр-т, 13, 15; ул. Кл. Цеткин, 2, 3; ул. Лейтейзена, 6;
с 9:30 до 17:00 - ул. Пролетарская, 26;
с 12:00 до 14:00 - ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а; ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а; пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1; ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33.