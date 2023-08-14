Самым жарким днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До пятницы, 19 августа, в Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Начиная со вторника, атмосферное давление будет чуть выше нормы. Температура воздуха каждый день будет держать примерно на одном уровне, а порывы ветра достигнут 6 м/с. В субботу в регионе пройдет небольшой дождь.

Максимального тепла стоит ждать в пятницу — до +29 градусов. При этом небо затянет облаками. Такая температура будет держаться только два дня, а воскресенье ожидается небольшое похолодание. Ночью температура станет выше — до +17 градусов.

В понедельника, 14 августа, будет +24 градусов. Ожидается ясная малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.