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Общество14 августа 2023 9:10

Самым жарким днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни достаточно благоприятны
Михаил КОРЕНЮГИН
Самым жарким днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница

Самым жарким днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До пятницы, 19 августа, в Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Начиная со вторника, атмосферное давление будет чуть выше нормы. Температура воздуха каждый день будет держать примерно на одном уровне, а порывы ветра достигнут 6 м/с. В субботу в регионе пройдет небольшой дождь.

Максимального тепла стоит ждать в пятницу — до +29 градусов. При этом небо затянет облаками. Такая температура будет держаться только два дня, а воскресенье ожидается небольшое похолодание. Ночью температура станет выше — до +17 градусов.

В понедельника, 14 августа, будет +24 градусов. Ожидается ясная малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.

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