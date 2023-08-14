В Туле на улице 9 Мая автомобиль Lada заехал на другую машину
Фото: соцсети
В Туле на улице 9 мая утром 14 августа произошло необычное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Так, участниками аварии стали автомобили Lada Priora и Lada Largus. На кадрах видно, что одна легковушка просто «оседлала» другую на пешеходном переходе. Каким образом это произошло, пока неизвестно.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.