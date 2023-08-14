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Происшествия14 августа 2023 8:13

В Туле на улице 9 Мая автомобиль Lada заехал на другую машину

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали случившегося
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице 9 Мая автомобиль Lada заехал на другую машину

В Туле на улице 9 Мая автомобиль Lada заехал на другую машину

Фото: соцсети

В Туле на улице 9 мая утром 14 августа произошло необычное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, участниками аварии стали автомобили Lada Priora и Lada Largus. На кадрах видно, что одна легковушка просто «оседлала» другую на пешеходном переходе. Каким образом это произошло, пока неизвестно.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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