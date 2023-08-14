В Туле на улице Оборонной установили умный пешеходный переход со световой зеброй Фото: материалы пресс-служб

В Туле появился еще один умный пешеходный переход, который установили на улице Оборонной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

На новом переходе оборудована световая зебра, которая проецируется на дорогу. Когда пешеход приближается к данному объекту, то срабатывают специальные детекторы, включается дополнительное освещение и загорается табло "Внимание, пешеход".

Новая система позволяет повысить безопасность пешеходов в темное время суток и в условиях плохой видимости. Также переход подсчитывает интенсивность трафика и ведет видеозапись.