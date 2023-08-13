14 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 15:00 - ул. Мезенцева, 38;
с 9:00 до 17:00 - ул. Максимовского, 7, 9, 11; ул. Халтурина, 1, 3; ул. Революции, 14, 21, 27, 29; ул. Демонстрации, 22, 26-а; ул. Лейтейзена, 12; ул. Пушкинская, 55-а; Мясново: ул. Профсоюзная, 2, 2-а, 3, 4, 6; ул. Привокзальная, 5-9 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 18-а; ул. Н. Краснослободская, 12-26 (чётн.), 10-а, 16-а, 16-б, 18-а, 20-а, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д; ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21;
с 9:30 до 14:00 - ул. Первомайская, 7, 9; ул. Ф. Энгельса, 133; пр-т Ленина, 62, 64.