Тульский «Арсенал» на выезде проиграл новороссийскому «Черноморцу» Фото: материалы пресс-служб

12 августа тульский «Арсенал» встретился на выезде с новороссийским «Черноморцем» в рамках 5-го тура Первой лиги - 2023/2024. Оружейники забили гол уже на 12 минуте матча. Однако в конце первого тайма хозяева сравняли счет, а во втором тайме смогли поразить ворота туляков во второй раз. Также полузащитник «Арсенала» не реализовал пенальти на 23 минуте.

Итог матча — 2:1.

В стартовый состав «Арсенала» вошли Кокарев, Быковский, Большаков, Померко, Хабибов, Попов, Ндука, Макаров, Левин, Гелоян, Джонатан.

На данный момент туляки располагаются на 12 месте турнирной таблицы с 5 очками.

Следующий матч команда сыграет на выезде 21 августа с «КАМАЗом».