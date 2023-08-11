13 августа в Туле на улицах Первомайской и Дмитрия Ульянова ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 августа в Туле на улицах Первомайской и Дмитрия Ульянова временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так, в связи с проведением с проведением легкоатлетического забега «Полумарафон Тула» с 00:00 до 14:00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 08:00 до 14:00 ограничено движение всех видов транспортных средств на следующих участках дороги:

- на участке от улицы Фридриха Энгельса до улицы Дмитрия Ульянова;

- на участке от улицы Первомайской до улицы 50-й Армиии.

Также движение автобусов №11, 12, 26, 40 , 38, 54, 58 и троллейбусов №4 и 5 будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы

- №11 - ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова - ул. Кобзева- ул. Карпова - Октябрьский 29-й проезд - ул. Речная - ул. Судейского - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр. Ленина - ул. 9 Мая – ул. Оружейная;

- №12 - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. 9 Мая – пр. Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе- ул. Индустриальная - ул. Каракозова - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - пр. Ленина - ул. 9 Мая –ул. Оружейная;

- №26 - Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский;

- №38 - завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. – ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная;

- №40 - ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе;

- №54 - ул. Трудовая - ул. Советская - ул. Шоссейная - пр-т Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Шоссейная - ул. Советская - ул. Трудовая;

- №58 - ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова- Октябрьский 29-й проезд - ул. Речная - ул. Судейского - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр. Ленина - ул. Мира – ул. Болдина– ул. Макаренко – ул. Сурикова - ул. Оружейная;

Троллейбусы

- №4 - пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – пл. 50-й Армии;

- №5 - пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. - ул. Путейская.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.