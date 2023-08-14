«Комсомольская правда» Тула объявляет Конкурс «Леди в белых халатах»!

Голосование проводится:

17 августа 2023 — 28 сентября 2023

Самоотверженные, внимательные и терпеливые — каждый день наши медики помогают людям справиться с болезнями. «КП-Тула» выражает огромную признательность врачам и медсестрам, восхищается и гордится их трудом.

А знаете ли вы, что под медицинскими масками скрываются настоящие красотки, достойные мировых подиумов? Чтобы это доказать, мы объявляем старт конкурса среди самых обаятельных и привлекательных медработников «Леди в белых халатах».

Принять участие в нем могут все сотрудницы учреждений здравоохранения, медицинских центров, аптек, а также преподаватели медицинских вузов, училищ и колледжей.

А еще у нас есть номинация «Коллектив в белых халатах». Присылайте коллективные фото!

Красавицы будут отправлять свои фото, а аудитория тульской "Комсомолки" — поддерживать участниц своими лайками.

Заявки на участие принимаются до 28 августа включительно! Голосование за претенденток на звание самой-самой стартует 17 августа и завершится 28 сентября. По итогам, 2 октября, в «Международный день врача», самые обаятельные и привлекательные будут награждены в нескольких номинациях призами от партнеров конкурса.

Вниманию участниц! В заявке обязательно напишите имя и фамилию, контактный телефон, адрес электронной почты, а также укажите должность и место работы. Можете рассказать пару слов о своей работе, это поможет читателям лучше вас узнать. На голосование выставляется по одной фотографии от каждой участницы.

Заявки проходят модерацию, поэтому появляются на сайте не сразу. Если у вас возникли вопросы, пишите на почту редакции kpr@tula-pressa.ru или в нашу группу ВКонтакте vk.com/tulakp.

Условия голосования

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать на сайте tula.kp.ru сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.