Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами туляков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семерых туляков государственными наградами. Соответствующий документ был опубликован 10 августа на официальном портале правовой информации.

Так, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоили врачу Вере Ермаковой, фельдшеру Татьяне Карасевой и старшей медицинской сестре Алле Кукушкиной.

Еще двое жителей региона стали «Заслуженными работникми нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Это старший мастер аварийно-диспетчерской службы районной эксплуатационной службы «Кимовскрайгаз» Валентина Агафонова и заместитель енерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Андрей Мишин. .

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист экскаватора ООО «СтройМонтажСервис» Сергей Щербинин, а почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» получил генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой» Владимир Моисеев.

За достигнутые трудовые успехи награжден генеральный директор ООО «РусГражданПроект» Евгений Офицеров. Благодарность Президента России объявили монтажнику ООО «СтройЭталон финанс» Эдуарду Малышеву и плотнику АО СЗ «Внешстрой» Владимиру Сальникову.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю директора МБОУ «Центр образования № 1» города Новомосковска Ирине Руденко.