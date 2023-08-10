Генеральному директору АО СЗ "Внешстрой" Николаю Афанасьеву присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ»

Николай Петрович Афанасьев - генеральный директор АО СЗ "Внешстрой"

Награда для Николая Петровича, что называется, подоспела вовремя: в эти выходные страна отметит День строителя.

АО СЗ "Внешстрой" всегда отличала ответственная работа на благо родного края. В мае этого года одно из крупнейших строительных предприятий региона отметило свое 30-летие.

Дома, построенные "Внешстроем", знакомы каждому, это лицо Тулы, ее визитная карточка. Предприятие реализует масштабные проекты комплексного освоения территорий, строит объекты социальной инфраструктуры. За время работы введено в эксплуатацию 140 коммерческих и социальных объектов общей площадью более 1 000 000 кв. м.

Сегодня «Внешстрой» - крупная компания, которая занимается проектированием, строительством жилых домов и производственных зданий, обслуживанием жилого фонда, монтажом теплосетей, газовых сетей, водопровода.

В каждом МО Тульской области есть дома, построенные «Внешстроем». Не так давно компания вышла за рамки родного региона: ее специалисты строят крупный водовод в Нижнем Новгороде, восстанавливают инфраструктуру в Мариуполе.

Сразу после известия о награждении мы связались с Николаем Петровичем Афанасьевым.

- Николай Петрович, коллектив тульской "Комсомолки" поздравляет вас с такой высокой, а самое главное - заслуженной наградой!

- Спасибо! Очень приятно и своевременно, ведь скоро наш профессиональный праздник - День строителя! Сегодняшняя награда очень важна для меня, но она не только моя, это общая заслуга нашего большого и профессионального коллектива. За 30 лет работы "Внешстрой" честно заработал свой авторитет и уважение. Мы трудимся по принципу: если взялся за дело, надо сделать его качественно и от души. Таково мнение каждого сотрудника: у нас принято выполнять взятые на себя обязательства. «Внешстрой» всегда был и будет социально ориентированной компанией. Мы много строим для переселения из аварийного фонда, для детей-сирот.

Одним из главных промежуточных итогов года можно назвать завершение работ по строительству в областной столице 2-х детских садов - в мкр. «Юго-Восточный» и на пр. Ленина, 58. Это современные красивые комплексы: уверен, ребятишкам там понравится! В 2024 году введем в строй детсад в дер. Нижняя Китаевка. Еще один наш «детский» объект – школу в пос. Ямны на 100 мест, с современными учебными классами и спортивным стадионом – готовим к сдаче в конце ноября текущего года.

Завершаем работу по программе переселения из аварийного фонда в Богородицке. Там будет 2 новых дома: один уже заселен, второй сдадим в сентябре. Таким образом, в Богородицке завершится программа по сносу ветхого аварийного фонда. В Скуратовском поселке в ноябре завершаем строительство первого пускового комплекса жилого дома для детей-сирот – это 96 квартир. Начали работать в пос. Плеханово, где будем строить 3 дома для детей-сирот. В ходе работы будет канализован не только пос. Плеханово, но и пос. Барсуки - благодаря возведению нового канализационного коллектора.

Отдельная тема – работа в Мариуполе. До ноября 2023 года мы завершим восстановление 2-х домов в районе Левобережный (который находится под «патронажем» региона), приведем их к современному облику.

Так что задумок много, будем идти вперед, сохраняя главную традицию – честно работать на благо родного края! В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем строителям плодотворной работы, интересных идей, удачных проектов, мира, здоровья и благополучия! А нашей сплоченной команде, помимо вышесказанного – оставаться таким же коллективом тружеников, с ответственным и творческим отношением к делу, стремлением строить красивые и надежные дома на Тульской земле!