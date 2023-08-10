Ольга Слюсарева приняла участие в приемке работ по проекту «Наш город»

В рамках проекта по ул. Оружейной, д. 31а проведен ремонт дворового проезда и подходов к подъездам

В четверг, 10 августа, в Туле прошла приемка работ, выполненных по муниципальному проекту «Наш город». В состав приемочной комиссии вошла Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева.

В приемке также приняли участие жители, представители управления по благоустройству администрации города, территориального управления по Привокзальному округу, МУ «Городская служба единого заказчика», подрядной организации.

В состав приемочной комиссии вошла Глава города Тулы Ольга Слюсарева

В рамках проекта по ул. Оружейной, д. 31а проведен ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, по ул. Прокудина, д. 3 устроены парковочные карманы в щебне, установлено хозяйственное оборудование. Общая стоимость работ по двум объектам составила более 850 тысяч рублей.

Мэр отметила, что Тула активно участвует в федеральных и региональных проектах благоустройства, также в областной столице успешно реализуются муниципальные программы.

Вторая приемка работ прошла по адресу: ул. Прокудина, д. 3

– По проекту «Наш город» уже благоустроено порядка пятисот объектов. В этом году в перечень вошли еще 307. Очень приятно, что туляки проявляют активность. Уже формируются заявки на следующий год. Предложений поступает много, поэтому принято решение об увеличении финансирования работ на 50 % – до 150 миллионов рублей. Причем жителям небезразлично, как будут выглядеть их дворы после ремонта: наши активисты в округах контролируют подрядчиков, постоянно контактируют с депутатами по проблемным вопросам. Тандем городских властей и населения – залог успеха в реализации проекта. Мы все это замечаем. С каждым годом уютных дворов, детских и спортивных площадок становится все больше, а Тула – комфортнее для жизни, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

По ул Прокудина, д. 3 устроены парковочные карманы в щебне, установлено хозяйственное оборудование

Старшие по домам № 31а по ул. Оружейной и № 3 по ул. Прокудина поблагодарили мэра города за помощь в благоустройстве дворовых территорий и отметили, что жители довольны качеством проведенных работ.

В ходе приемки были подписаны соответствующие акты.