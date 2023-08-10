Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт10 августа 2023 13:16

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов выбыл на месяц из-за травмы

У футболиста диагностировали частичный надрыв боковой связки коленного сустава
Михаил КОРЕНЮГИН
Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов выбыл на месяц из-за травмы

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов выбыл на месяц из-за травмы

Фото: материалы пресс-служб

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов выбыл на месяц из-за травмы. Об этом сообщает спортивный журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, у футболиста диагностировали частичный надрыв боковой связки коленного сустава. На восстановление уйдет примерно месяц.

Левашов получил травму на разминке перед матчем с красноярским с «Енисеем» уже после заполнения протокола. Тогда его экстренно заменил второй голкипер команды Никита Кокарев.

Напомним, следующий матч оружейники сыграют 12 августа на выезде с новороссийским «Черноморцем». На данный момент они располагаются на 10 месте турнирной таблицы с 5 очками.

ФутболИнтересное