Прокурор требует осудить обвиняемого в убийстве ребенка в Туле на 24 года Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 августа в тульском областном суде прошли слушания по делу об убийстве шестилетнего мальчика в Скуратово. На скамье подсудимых - 35-летний отчим ребенка, которыей обвиняется в истязаниях и убийстве ребенка с особой жестокостью.

Установлено, что 35-летний обвиняемый испытывал неприязненные отношения к 6-летнему сыну своей сожительницы и в период с 15 января 2023 неоднократно избивал ребенка. Вечером 31 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил находившегося в ванной комнате мальчика, который упал подбородком на бортик ванны.

После обвиняемый нанес потерпевшему не менее 136 ногами, руками и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. А 1 февраля в квартире жилого дома на улице Володарского деревне Варваровка города Тулы было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти.

Адвокат мужчины попросил прекратить дело об истязании, а по обвинению в убийстве оправдать его и направить дело на новое расследование, чтобы установить лицо, причастное к убийству. Сторона обвинения потребовала для подсудимого 24 года колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Приговор по данному делу огласят 15 августа.