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Происшествия10 августа 2023 7:46

Пожилой мужчина скончался в больнице после ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и попал под двухколесный транспорт
Михаил КОРЕНЮГИН
Пожилой мужчина скончался в больнице после ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле

Пожилой мужчина скончался в больнице после ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле

Фото: соцсети

ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле, произошедшее вечером 9 августа возле городской филармонии, оказалось смертельным. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Напомним, мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», сбил 66-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Бригада скорой помощи приехала на место происшествия через 3 минуты.

В результате ДТП пожилой мужчина скончался в больнице от полученных травм. Также водителю мотоцикла потребовалась госпитализация. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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