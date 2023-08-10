Пожилой мужчина скончался в больнице после ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле Фото: соцсети

ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле, произошедшее вечером 9 августа возле городской филармонии, оказалось смертельным. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Напомним, мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», сбил 66-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Бригада скорой помощи приехала на место происшествия через 3 минуты.

В результате ДТП пожилой мужчина скончался в больнице от полученных травм. Также водителю мотоцикла потребовалась госпитализация. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.