60 новых ФАПов появятся в Тульской области до конца года Фото: материалы пресс-служб

9 августа первый заместитель губернатор проконтролировал ход капитального ремонта медучреждений и поставку медоборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В этом году в регионе капитально отремонтируют две поликлиники, расположенных в Липках и поселке Плехаоново. На первом объекте ремонтные работы уже завершены, там благоустраиваются территорию, завозят мебель и медицинское оборудование. А в Плеханово работы выполнены на 88%. Завершается ремонт фасада, систем водо- и электроснабжения.

Также в Тульской области отремонтируют 21 медицинский объект: 9 поликлиник, 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий и 2 отделения врача общей практики в Туле. Работы завершены на 13 объектах, а еще 8 планируется отремонтировать до 1 октября. Помимо этого, заключены контракты на установку модульных конструкций 60 ФАПов. Работы завершены на 33 объектах.

Министр здравоохранения региона добавил, что в рамках программы приобретено 60 единиц техники. Половина из них уже поступила, в том числе флюорографы, маммографы, рентген-аппараты и компьютерные томографы.