10 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Севастопольская, 2-26 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Кутузова, 133-151 (нечётн.), 141-а; ул. Бабякина, 1, 3; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71; ул. Кутузова, 110 (БССС);
с 9:00 до 16:30 - ул. Ф. Энгельса, 60;
с 9:00 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 9, 11, 11-а; ул. Лейтейзена, 3; Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 3-а, 5, 7, 11-а, 12; Хомяковский пр-зд, 11; ул. Березовская, 9-15 (нечётн.), 10; п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-45 (нечётн.), 2-58 (чётн.), 56-а, 58-а; ул. Пушкина, 1-8, 25-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в; ул. Крылова, 29-55 (нечётн.), 30-56 (чётн.), 57-а;ул. Дм. Ульянова, 1-а, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Гармонная, 33-а; ул. Пролетарская, 103; ул. Ложевая, 23-б; ул. Гармонная, 22; ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.), 97-а, 115-а;
с 9:30 до 14:00 - п. 2-й Западный: ул. Маяковского (Стадион).